'Su yok' dedi depremzedeler tepki gösterdi! Adıyamanlılar FOX TV'nin yalanını böyle ifşa etti

Yalan haberlerle algı operasyonu yapmaya çalışan Amerikan sermayeli FOX TV'nin provokasyonuna Adıyamanlılar geçit vermedi. Devleti karalamak için her yolu deneyen FOX TV bu kez de 'su yok' yalanını ekranına taşıdı. FOX TV'yi kayıt altına alan bir vatandaş, konuşan muhtarların, vatandaşların önceden bilgilendirildiğini, ne söyleyeceklerinin bile belirtildiğini söyledi. Bir başka vatandaş ise, "Millet ala ala koyacak bir yer bulamıyor. Ağzımı bozacağım şimdi." dedi.