17 Mart 2024, Pazar
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Su altında 50 gün aralıksız görev yapabilen TCG Preveze, Mavi Vatan'ın güvenliğine destek oluyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sahip olduğu 12 denizaltının en modernlerinden biri olan TCG Preveze, limana uğramaksızın 50 gün su altında görev yapabiliyor.