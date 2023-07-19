Su altı peri bacalarına dalış! Dünyanın en büyük mikrobiyaliti Van’da

Van Gölü'nde su altı peri bacaları olarak bilinen mikrobiyolitlere dalış turları düzenleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu olan dalış eğitmeni Serkan Ök anlattı.

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