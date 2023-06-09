Stratfor’un gözünden Türkiye Yüzyılı! Büyüyen Türkiye analizi

ABD merkezli stratejik istihbarat yayıncılık şirketi "Stratfor", Türkiye hakkındaki bir raporunu manşete taşıdı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'nin daha da gelişeceği, Başkan Erdoğan'ın bu konuda önemli rol oynayacağı vurgulandı.

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