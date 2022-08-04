04 Ağustos 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Stratejik ürünlerde fark ödemesi yapılacak! Devlet kullanılmayan arazileri kiralayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda arz güvenliğini korumak ve enflasyonu düşürmek adına bir dizi yeni adım atmaya hazırlanıyor. Bunların başında stratejik ürünlere fark ödemesi geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bu uygulama ile üretimin devamlılığını sağlamak adına üretici aleyhine oluşan fiyat farkını devletin üstleneceğini açıkladı. Bakan Kirişçi ayrıca bir yıldan fazla üretim yapılmayan arazilerin kiralanarak üretime kazandırılacağını duyurdu.