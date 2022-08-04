Stratejik ürünlerde fark ödemesi yapılacak! Devlet kullanılmayan arazileri kiralayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda arz güvenliğini korumak ve enflasyonu düşürmek adına bir dizi yeni adım atmaya hazırlanıyor. Bunların başında stratejik ürünlere fark ödemesi geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bu uygulama ile üretimin devamlılığını sağlamak adına üretici aleyhine oluşan fiyat farkını devletin üstleneceğini açıkladı. Bakan Kirişçi ayrıca bir yıldan fazla üretim yapılmayan arazilerin kiralanarak üretime kazandırılacağını duyurdu.

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