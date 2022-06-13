13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Yakın temas halindeyim

Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Yakın temas halindeyim

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2022 21:49
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’e yaptığı ziyaret kapsamında Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurularını ve Türkiye’nin sunduğu güvenlik şartlarını değerlendirdi. Stoltenberg, Türkiye’den meslektaşları ve yetkililerle ileriye dönük atılacak adımlar hakkında yakın temas halinde olduğunu belirtti.
Stoltenberg’ten Türkiye açıklaması
Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması
Başkan Erdoğan 4. sondaj gemisinin adını açıkladı
Başkan Erdoğan 4. sondaj gemisinin adını açıkladı
Selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni bulundu
Selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Diyarbakır’da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Diyarbakır'da
Karadeniz gazı için dev adım!
Karadeniz gazı için dev adım!
Neden Tel Rıfat ve Münbiç var?
Neden Tel Rıfat ve Münbiç var?
Pençe- Kilit bölgesinden acı haber!
Pençe- Kilit bölgesinden acı haber!
İran’da enflasyon krizi!
İran'da enflasyon krizi!
FETÖ’cü Enes Kanter İsveç Meclisi’nde
FETÖ'cü Enes Kanter İsveç Meclisi'nde
Filyos’ta tarihi gün!
Filyos'ta tarihi gün!
Flaş açıklamalar
Flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster