13 Haziran 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Yakın temas halindeyim
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’e yaptığı ziyaret kapsamında Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurularını ve Türkiye’nin sunduğu güvenlik şartlarını değerlendirdi. Stoltenberg, Türkiye’den meslektaşları ve yetkililerle ileriye dönük atılacak adımlar hakkında yakın temas halinde olduğunu belirtti.