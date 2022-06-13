Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Yakın temas halindeyim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’e yaptığı ziyaret kapsamında Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurularını ve Türkiye’nin sunduğu güvenlik şartlarını değerlendirdi. Stoltenberg, Türkiye’den meslektaşları ve yetkililerle ileriye dönük atılacak adımlar hakkında yakın temas halinde olduğunu belirtti.