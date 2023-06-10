Stoltenberg’in görev süresi doluyor! NATO Genel Sekreteri kim olacak?

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi doluyor. NATO yeni bir genel sekreter arıyor. Bazı ülkelerin kadın bir genel sekreter görmek istediği ittifakın başına kim geçecek? Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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