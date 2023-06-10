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Stoltenberg’in görev süresi doluyor! NATO Genel Sekreteri kim olacak?

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 12:20
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi doluyor. NATO yeni bir genel sekreter arıyor. Bazı ülkelerin kadın bir genel sekreter görmek istediği ittifakın başına kim geçecek? Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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