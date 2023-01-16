Stockholm savcılığından skandal karar! Türkiye hangi adımları atabilir?

İsveç'in en büyük bankalarından birinde terör örgütü PKK/YPG'nin aktif hesabının olduğu ortaya çıktı. Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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