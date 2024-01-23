SSK-BAĞKUR emekli zammı yüzde 49,35! Kalem kalem yeni maaş tablosu A Haber’de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emeklilere müjdeyi vererek, "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı %49,25’e yükseltiyoruz" dedi. Uzman isimler A Haber canlı yayınında detayları değerlendirdi.

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