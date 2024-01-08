SSK, Bağ-Kur ne kadar emekli maaşı alacak? Emekliye refah payı ne kadar olacak?

Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 15 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emekliye ek zam ve 2024 en düşük emekli maaşı için çalışma yapılıyor. Emekliler için bütçe sınırları sonuna kadar zorlanacak. Peki emekliye refah payı ne kadar olacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

MASADAKİ FORMÜLLER

*REFAH PAYI ARTIŞI

*DÜŞÜK MAAŞLARA SEYYANEN ARTIŞ

*TABAN MAAŞA ORANSAL ARTIŞ