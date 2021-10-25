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SSB Başkanı İsmail Demir: Savunma sanayinde Türkiye artık başka bir boyuta geldi

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Giriş: 25.10.2021 17:54
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayinde artık farklı bir boyuta ulaştığını belirterek, "Şuna inanarak söylüyorum, hamaset değil, bu ülkenin insanları, gençleri şuna inanmalı; eğer bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız" dedi.
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