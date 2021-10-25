SSB Başkanı İsmail Demir: Savunma sanayinde Türkiye artık başka bir boyuta geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayinde artık farklı bir boyuta ulaştığını belirterek, "Şuna inanarak söylüyorum, hamaset değil, bu ülkenin insanları, gençleri şuna inanmalı; eğer bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız" dedi.

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