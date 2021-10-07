Sputnik yöneticisi Margarita Simonyan Türkiye'yi hedef aldı! Haddini aşan sözler: Kars ve Ağrı Rusya'ya geri dönsün!

Rusya Federasyonu’nda yayımlanan bir televizyon programında, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditkar sözlerde bulunarak haddini aştı. “Vladimir Soloviyev ile Pazar Akşamı” adlı programda konuşan Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “Kars ve Ağrı Dağı’nın Rusya’ya geri dönmesini istiyorum…” sözlerini sarf ederek skandala imza attı. Küstah sözlere bir dönem Moskova Devlet Üniversitesi'nde araştırma görevlisi de olan tarihçi ve akademisyen Mehmet Perinçek'ten sert tepki geldi.