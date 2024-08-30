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Spor Yazarları Derneği'nde 28 Şubat zihniyeti!

Spor Yazarları Derneği'nde 28 Şubat zihniyeti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 20:38
Güncelleme:30.08.2024 23:02
Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş’taki derneğin yüzme havuzuna götürdü. İddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. Olayın ardından tepkiler de ardı ardına geldi. İzmirlioğlu, yaşadığı mağduriyeti A Haber'e anlattı.
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