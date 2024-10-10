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Spor dünyasından Gazze’ye destek!

Spor dünyasından Gazze’ye destek!

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 09:05
Terör devleti İsrail, Gazze’de tam 1 yıldır katliam yapıyor havadan karadan ve denizden ölüm yağdırıyor. İsrail’in işlediği soykırım suçuna spor dünyasından tepki gelirken Filistin halkına destek verildi.
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