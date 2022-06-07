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Spor aşkı engel tanımaz! Engelli çocuklar için spor malzemesi kampanyası

A Haber
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Giriş: 07.06.2022 09:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde engelli çocuklara spor malzemesi kampanyası başladı. Spor malzemelerinin gönderileceği 7 bölgeden bir de Kocaeli. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer’in konuğu olan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk değerlendirdi.
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