Spor aşkı engel tanımaz! Engelli çocuklar için spor malzemesi kampanyası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde engelli çocuklara spor malzemesi kampanyası başladı. Spor malzemelerinin gönderileceği 7 bölgeden bir de Kocaeli. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer’in konuğu olan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk değerlendirdi.

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