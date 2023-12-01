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S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çevirdi

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Giriş: 01.12.2023 01:46
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notunu teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife revize etti. Raporda politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutmak konusunda ilerleme kaydettiği, Merkez Bankası’nın azalan net Döviz rezervlerinin artmaya başladığı belirtildi.
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