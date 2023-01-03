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Sözleşmeliye Kadro Şöleni! Bakan Bilgin’den önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 03.01.2023 14:50
500 bin sözleşmeli yeni yıla kadro sevinciyle girdi. Memur-Sen, sözleşmelilere kadro heyecanını Başkan Erdoğan ve yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı şölenle kutladı. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu.
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