Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde gözler TBMM’de! Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak

Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçişinde sona yaklaşıldı. 424 bin sözleşmelinin faydalanması beklenen düzenlemenin kısa süre içinde Meclis’e sevk edilmesi ve yeni yılda yasalaşması bekleniyor.

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