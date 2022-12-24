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Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde gözler TBMM’de! Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak

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Giriş: 24.12.2022 13:13
Güncelleme:24.12.2022 13:13
Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçişinde sona yaklaşıldı. 424 bin sözleşmelinin faydalanması beklenen düzenlemenin kısa süre içinde Meclis’e sevk edilmesi ve yeni yılda yasalaşması bekleniyor.
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