20 Eylül 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sözleşmeli üretim nasıl olacak? Atıl durumdaki tarım arazileri üretime nasıl kazandırılıyor?
Atıl durumdaki arazileri üretime kazandıracak sözleşmeli üretim dönemi resmen başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak, hepsini üretime kazandıracağız" sözleriyle çalışmaları hızlanan sözleşmeli üretim yürürlüğe girdi. Stratejik bir sektör olan tarımın planlı bir şekilde üretilmesini içeren Tarım Kanunu, bu planlı üretimi de sözleşmeli üretimle mümkün kılıyor. Firmalar ve üreticiler arasında karşılıklı bir sözleşmeyle yürütülecek olan sözleşmeli üretim, üretici ve alıcıyı korurken, Türkiye tarımının da öngörülebilir olmasını sağlayacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan ziraat mühendisi Muzaffer İdi anlattı.