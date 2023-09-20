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Sözleşmeli üretim nasıl olacak? Atıl durumdaki tarım arazileri üretime nasıl kazandırılıyor?

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 16:01
Atıl durumdaki arazileri üretime kazandıracak sözleşmeli üretim dönemi resmen başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak, hepsini üretime kazandıracağız" sözleriyle çalışmaları hızlanan sözleşmeli üretim yürürlüğe girdi. Stratejik bir sektör olan tarımın planlı bir şekilde üretilmesini içeren Tarım Kanunu, bu planlı üretimi de sözleşmeli üretimle mümkün kılıyor. Firmalar ve üreticiler arasında karşılıklı bir sözleşmeyle yürütülecek olan sözleşmeli üretim, üretici ve alıcıyı korurken, Türkiye tarımının da öngörülebilir olmasını sağlayacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan ziraat mühendisi Muzaffer İdi anlattı.
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