Sözleşmeli erlere kamuda kadro

Sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda kadro yolu açıldı. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş Ankara'dan aktardı.

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