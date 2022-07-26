26 Temmuz 2022, Salı
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Sözde 'Halk' partisi! CHP’li Burak Kotan'dan hadsiz sözler: AK Partili seçmeni 'okuma yazması olmayanlar' diyerek ötekileştirdi
CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, katıldığı bir yayında, AK Parti seçmenini hedef alarak skandal ifadeler kullandı. AK Parti'ye oy veren vatandaşları 'okuma yazması olmayanlar' olarak nitelendiren Kotan, "Çok fazla düşünmeyen bir kesim." diye konuştu.