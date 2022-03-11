11 Mart 2022, Cuma
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Sözde araştırma merkezi DİTAM başkanından skandal 'sınır ötesi operasyon' açıklaması! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlere sessiz kaldı
Son dakika haberi... Diyarbakır’da sözde araştırma merkezi başkanının “sınır ötesi operasyonlar dursun, bunlar halkı ezme operasyonudur” sözlerine Kılıçdaroğlu sessiz kaldı.