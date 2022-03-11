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Sözde araştırma merkezi DİTAM başkanından skandal 'sınır ötesi operasyon' açıklaması! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlere sessiz kaldı

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Giriş: 11.03.2022 17:13
Son dakika haberi... Diyarbakır’da sözde araştırma merkezi başkanının “sınır ötesi operasyonlar dursun, bunlar halkı ezme operasyonudur” sözlerine Kılıçdaroğlu sessiz kaldı.
Kılıçdaroğlu skandal açıklamalara sessiz kaldı
Kılıçdaroğlu skandal açıklamalara sessiz kaldı
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