Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bildiğiniz gibi! Terör örgütünün siyasi şubesi HDP'yi öve öve bitiremedi

Geçmişte HDP ve Selahattin Demirtaş aleyhine yazılar kaleme alan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, katıldığı bir programda HDP güzellemesi yaparak derin bir çelişkiye imza attı. Özdil, "HDP açısından benim şöyle bir gözlemim var. Demokrasi tarihimiz açısından baktığımızda seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir. HDP, Atatürk vizyonunun getirdiği kadın, erkek eşitliğini uygulayan tek partidir.” dedi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV kanalında Lale Özan Arslan'a konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özdil'in, HDP hakkında söylediği sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"HDP, SEÇMENİNİ KANDIRMAYAN TEK PARTİDİR"

HDP'nin seçmenini kandırmayan tek parti olduğunu söyleyen Özdil, "HDP açısından benim şöyle bir gözlemim var. Demokrasi tarihimiz açısından baktığımızda seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir. HDP milletvekilleri, parti yöneticileri vatandaşa oy isterken ne dediyse seçildikten sonra birebir onu yapmıştır. Ben görüşlerine katılmam, tekrar söylüyorum. Onlar da biliyor, ben de yazıyorum" dedi.

"KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİNİ DE UYGULAYAN TEK PARTİDİR"

HDP'nin PKK terör örgütü yanlısı görüşleri olduğunu da aktaran Özdil, "PKK yanlısı görüşleri tabi var, PKK ile ortak paydaları tabi var. PKK'nın siyasi yansıması mıdır? Evet, ama seçmenine yalan söylemez. Ne derse onu yapar. Aldığı her oyun hakkını veren tek partidir HDP. Hem Türk kavramına hem de Atatürkçülük kavramına karşı bir partidir ama aslında Atatürk vizyonunun getirdiği kadın, erkek eşitliğini uygulayan tek partidir" ifadelerini kullandı.

2015'TEKİ YAZISINDA HDP KÖTÜLEYEN ÖZDİL'E NE OLDU DA BİRDEN DEĞİŞTİ?

Oysaki Yılmaz Özdil, bundan çok değil 6 sene önce HDP'yi, Selahattin Demirtaş'ı güzelleyenlere tepkisini köşe yazısına taşımıştı.

Özdil, "Biji" izlemeye devam edin sayın seyirciler başlıklı yazısında kendi üslubuyla medyanın HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı 'şişirdiğini' belirtti.

Özdil, 4 Haziran 2015'teki yazısında HDP mitinginin televizyon kanallarında gösterilmesini eleştirmiş şu sözleri kullanmıştı:

"Hangi liboş televizyonu açsak, bu halde… 30 senedir gazetecilik yapıyorum, böyle cila, böyle makyaj, böyle ambalaj görmedim.

Elbette keyfiniz bilir ama… Liboşlara uymayın.

Siz siz olun. Kalaşnikofa şarjör olmayın."

CHP İLE HDP İTTİFAKI SONRASI U DÖNÜŞÜ

Özdil'in, geçtiğimiz seçimlerde HDP ile CHP arasında yapılan gizli ittifakın ardından söylemlerinin bir anda değiştiği iki açıklama arasındaki farktan anlaşılıyor.