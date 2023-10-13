13 Ekim 2023, Cuma
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Sözcü TV'de büyük skandal! Cohen Yanarocak bağlanıp İsrail'in katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?
İsrail'in Filistin'e yönelik günlerdir yaptığı katliam sürerken başta ABD olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi bu katliama destek çıkıyor. Bunun yanında Türkiye bölgedeki tansiyonun düşmesi için çaba gösterirken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de skandal bir yayın gerçekleşti. Sözcü televizyonunda İsrail-Filistin çatışmasının tartışıldığı programda Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail'in katliamlarını savundu. Cohen Yanarocak "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" sözlerini kullandı.