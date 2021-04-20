Sözcü Gazetesi hedef gösterdiği Somalililere saldırı

Sözcü Gazetesi'nin ırkçı haberi sonrası Somalili sığınmacılar saldırıya uğradı. Türkiye'ye gelerek Ankara'daki iki sokakta, hayatlarını idame ettiren Somalili girişimciler kendi kültürel izlerini taşıyan dükkanlar açtı. Ankaralılar tarafından hoş karşılanan bu durumdan Sözcü Gazetesi rahatsız oldu. "Ankara'nın göbeği Somali oldu" başlıklı yaptıkları haber ile somalili girişimcileri hedef gösterdi. Hem kazanan hem de Türkiye ekonomisine katkı sunan Somalili girişimciler, Sözcü Gazetesi'nin haberi sonrasında saldırıya uğradı taş ve sopaların kullanıldığı saldırıda bir somali vatandaşı omzundan yaralandı.

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