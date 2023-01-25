Sözce çevreci CHP'nin bir belediyesi daha rant için ağaçları katletti! İşte restoran için yapılan vahşet

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından bir ağaç katliamı da İzmir Gaziemir Belediyesi'nden geldi. Sözce çevreci CHP, restoran için ağaç katliamı yaptı. Rantçıların görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.