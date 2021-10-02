02 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Söz Millette - Türkiye'deki değişimi muhtarla anlatıyor

Söz Millette - Türkiye'deki değişimi muhtarla anlatıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2021 18:07
Güncelleme:02.10.2021 18:07
Son 19 yılda alt yapıdan sağlığa, eğitimden tarıma kadar pek çok yatırım hayata geçirildi. Köy, mahalle ve şehirlere yapılan yatırımlar, yaşam standartlarına önemli katkı sağladı. Peki, bu süreçte köy ve mahalle yaşamı nasıl gelişti? İşte bu sorunun yanıtını, değişim en yakın tanığı olan muhtarlara sorduk.
Türkiye’deki değişimi muhtarla anlatıyor
Türkiye'deki değişimi muhtarla anlatıyor
A Haber Mobil Harekat Merkezi’nde
A Haber Mobil Harekat Merkezi'nde
PKK’dan hazin tuzak
PKK'dan hazin tuzak
Milletin cebini kimler, neden hedef alıyor?
Milletin cebini kimler, neden hedef alıyor?
Eren-2 Sonbahar-Kış Operasyonu başladı
Eren-2 Sonbahar-Kış Operasyonu başladı
’’Yer fıstığı tarlada 5 lira markette 50 lira’’
''Yer fıstığı tarlada 5 lira markette 50 lira''
TÜRGEV’in itirazı haklı bulundu
TÜRGEV'in itirazı haklı bulundu
Haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte il il son durum
Haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte il il son durum
CHP’nin ayarları nasıl bozuldu?
CHP'nin ayarları nasıl bozuldu?
Oğuzhan Asiltürk’e veda...
Oğuzhan Asiltürk’e veda...
‘Milli Görüş’ün ağabeyi’ Oğuzhan Asiltürk’e veda!
‘Milli Görüş’ün ağabeyi’ Oğuzhan Asiltürk'e veda!
Dava arkadaşları A Haber’de anlattı
Dava arkadaşları A Haber'de anlattı
Daha Fazla Video Göster