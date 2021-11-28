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SÖZ MİLLETTE - Muhtarların gözünden yerel yatırımlar

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Giriş: 28.11.2021 18:49
Son 19 yılda alt yapıdan sağlığa, eğitimden tarıma kadar pekçok yatırım hayata geçirildi. Köy, mahalle ve şehirlere yapılan yatırımlar, yaşam standartlarına önemli katkı sağladı. Peki, bu süreçte köy ve mahalle yaşamı nasıl gelişti? İşte bu sorunun yanıtını, değişim en yakın tanığı olan muhtarlara sorduk.
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Muhtarların gözünden yerel yatırımlar
Muhtarların gözünden yerel yatırımlar
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