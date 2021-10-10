SÖZ MİLLETTE - Dünden bugüne neler değişti?

Son 19 yılda alt yapıdan sağlığa, eğitimden tarıma kadar pek çok yatırım hayata geçirildi. Köy, mahalle ve şehirlere yapılan yatırımlar, yaşam standartlarına önemli katkı sağladı. Peki, bu süreçte köy ve mahalle yaşamı nasıl gelişti? İşte bu sorunun yanıtını, değişim en yakın tanığı olan muhtarlara sorduk.