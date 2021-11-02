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SÖZ MİLLETTE - A Haber sokağın nabzını tutuyor! Vatandaştan çarpıcı yorumlar: Ne zaman İHA'ları SİHA’ları görsem gurur duyuyorum! Nereden nereye geldik biz

A Haber
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Giriş: 02.11.2021 16:44
CHP'nin HDP ile birlikte sınır ötesi tezkereye 'hayır' oyu vermesi, Osman Kavala'ya destek açıklaması yapan 10 büyükelçinin geri adım atması ve daha birçok gündem başlığı... Peki vatandaş bu konular hakkında ne düşünüyor? A Haber ekibi, bu sorunun yanıtı için İstanbul'da sokağa indi, vatandaşın nabzını tuttu.
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