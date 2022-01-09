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SÖZ MİLLETTE- A Haber sokağın nabzını tutuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2022 18:50
A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu, işte o çarpıcı yorumlar.
A Haber sokağın nabzını tutuyor
A Haber sokağın nabzını tutuyor
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