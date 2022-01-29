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SÖZ MİLLETTE- A Haber sokağın nabzını tutmaya devam ediyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 29.01.2022 18:30
A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu, işte o çarpıcı yorumlar.
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