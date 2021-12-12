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SÖZ MİLLETTE - A Haber sokağın nabzını tutmaya devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2021 18:47
Gündem oldukça yoğun. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, söz millete diyerek Eminönü meydanına gitti ve vatandaşa gündemle ilgili konuları sordu. İşte A Haber kamerasından sokağın nabzı.
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