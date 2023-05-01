Söylesene Akşener bu nasıl oluyor! HDPKK ortağın mı düşmanın mı? Tarih bu gerçekleri kalem kalem not etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sözde milliyetçilik söylemlerinin arkasına sığınarak 14 Mayıs seçimleri için vatandaştan oy talep ediyor. "Milliyetçilik" iddialarında bulunarak ülkenin yönetimine talip olan İYİ Parti'nin terörün karşısında devletinin yanında durması beklenirdi. Peki gerçek böyle mi? Sözde HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olarak konumlandıran Akşener'in gerçek düşüncesi ne? Akşener'in gerçekten HDP ile arasında bir mesafe var mı? İşte dünden bugüne İYİ Parti liderinin PKK-HDP ekseninde biribirini yalanlayan açıklamaları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN