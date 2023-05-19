Söylem değişikliği HDP’yi rahatsız etti! HDP’li isimden Kılıçdaroğlu’na uyarı

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı zaferi 7'li koalisyon içinde krizleri de peş peşe getirdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yeniden destek açıklaması yaptığı Kılıçdaroğlu milliyetçi kesimin oylarını alabilmek için söylem değiştirince terör destekçilerini kızdırdı. Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hem uyardı hem de tehdit etti.

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