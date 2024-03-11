12 Mart 2024, Salı
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Soykırımcı İsrail'den skandal! Mescid-i Aksa'ya açılan kapılardan birinin üzerine dikenli tel çekti
Soykırımcı İsrail Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çekti. Büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin Kudüs Valiliği,1967'den beri ilk defa Esbat Kapısını çevreleyen surlara dikenli tel çekildiğini açıkladı.