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Soykırım tankları Gazze’de ilerliyor! A Haber Gazze sınırında...

A Haber
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Giriş: 12.11.2023 12:51
Katil İsrail 37 gündür Gazze'de soykırım yapıyor. Terör devleti İsrail, tahliye koridorundan geçen sivillere saldırı düzenledi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Gazze sınırından son gelişmeleri aktardı.
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