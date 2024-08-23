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Soyguna giderken toplu taşımayı kullandılar!185 güvenlik kamerası titizlikle incelendi

Soyguna giderken toplu taşımayı kullandılar!185 güvenlik kamerası titizlikle incelendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 19:04
Ankara'da toplu taşıma araçlarını kullanarak soyacakları adreslere giden Gürcistan uyruklu üç hırsız, yeni bir soygun hazırlığı içindeyken metro istasyonunda kıskıvrak yakalandı. Hırsızların evlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve elektronik cihazlar ele geçirildi.
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Soyguna giderken toplu taşımayı kullandılar!
Soyguna giderken toplu taşımayı kullandılar!
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