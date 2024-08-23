23 Ağustos 2024, Cuma
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Soyguna giderken toplu taşımayı kullandılar!185 güvenlik kamerası titizlikle incelendi
Ankara'da toplu taşıma araçlarını kullanarak soyacakları adreslere giden Gürcistan uyruklu üç hırsız, yeni bir soygun hazırlığı içindeyken metro istasyonunda kıskıvrak yakalandı. Hırsızların evlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve elektronik cihazlar ele geçirildi.