06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Sosyal medyaya damga vuran 'Mummy' videosu: Başrolde Akşener ve muhalefet temsilcileri var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı. Bakan Soylu'nun, "Bu gençler bir başka. 'Dinozor'lara aslında birer 'mumya' olduklarını hatırlatmışlar" notuyla paylaştığı videoda, başrolde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer muhalefet temsilcileri yer alıyor. Videoda, Akşener'in 15 Temmuz öncesinde yaptığı açıklamalar ve 'Başbakan olacağım' çıkışına göndermeler bulunuyor.