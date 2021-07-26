26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Sosyal medyaya Almanya modeli! Dezenformasyon yapana hapis cezası önerisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya açıklamasının ardından, gözler AK Parti'nin yapacağı çalışmaya çevrildi. Ekim ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemede özellikle Almanya modeli yakından inceleniyor. Gelişmeleri AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya değerlendirdi.