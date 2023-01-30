30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sosyal medyada LGBT algısına dikkat! Sosyal medyadaki büyük tehlike

Sosyal medyada LGBT algısına dikkat! Sosyal medyadaki büyük tehlike

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2023 10:55
Son dönemde sosyal medyada LGBT'yi özendirmeye yönelik reklam ve içerikler arttı. İşte bu durum büyük bir tehlikeyi ortaya çıkardı uzmanlar, LGBT'li mesajlarının ergenlik dönemindeki çocuklar üzerinde "cinsiyet hoşnutsuzluğu" sorununa yol açtığına dikkati çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Finlandiya mesajı! Flaş açıklamalar
Finlandiya mesajı! Flaş açıklamalar
Sosyal medyada LGBT algısına dikkat!
Sosyal medyada LGBT algısına dikkat!
Çarpıcı açıklama: İsmini söylemeyeyim ama ilk harfi...
Çarpıcı açıklama: İsmini söylemeyeyim ama ilk harfi...
Fransız basınından seçim analizi
Fransız basınından seçim analizi
İnsanlığın ortak endişesi! Durum vahim
İnsanlığın ortak endişesi! Durum vahim
EYT düzenlemesi bugün Meclis’te
EYT düzenlemesi bugün Meclis'te
Başkan Erdoğan’dan İsveç’e net NATO mesajı
Başkan Erdoğan'dan İsveç'e net NATO mesajı
Kılıçdaroğlu’na Paçacı soruldu yüzü düştü
Kılıçdaroğlu'na Paçacı soruldu yüzü düştü
Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti’yi yalanladı
Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'yi yalanladı
İYİ Parti toplantısında tansiyon yükseldi
İYİ Parti toplantısında tansiyon yükseldi
HDP’li Hatimoğulları’ndan skandal sözler
HDP'li Hatimoğulları'ndan skandal sözler
Erdoğan adaylığı meşrudur, hukukidir
"Erdoğan adaylığı meşrudur, hukukidir"
Daha Fazla Video Göster