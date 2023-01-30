Sosyal medyada LGBT algısına dikkat! Sosyal medyadaki büyük tehlike

Son dönemde sosyal medyada LGBT'yi özendirmeye yönelik reklam ve içerikler arttı. İşte bu durum büyük bir tehlikeyi ortaya çıkardı uzmanlar, LGBT'li mesajlarının ergenlik dönemindeki çocuklar üzerinde "cinsiyet hoşnutsuzluğu" sorununa yol açtığına dikkati çekti.

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