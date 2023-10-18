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Sosyal medyada İsrail dezenfarmasyonu! Reklam çekimini gerçek gibi servis ettiler

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 09:36
Güncelleme:18.10.2023 09:47
İsrail ve Hamas arasında savaş sürerken, sosyal medya ve haberlerde kirli algı oluşturmak isteyenler de harekete geçti. O yalan haber ve görüntüler tek tek aydınlatıldı. İşte detaylar….
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