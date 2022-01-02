Sosyal medyada bu tuzağa düşmeyin: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıkla

Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden 'başkasının kocasıyla flört ettiğiniz için hakkınızda şikayet var' ifadeleriyle korkuttukları kadınların yolladıkları linklerle hesaplarını çalıyor. Bu yöntemi kullanarak son zamanlarda binlerce kadının hesabını çalan dolandırıcılara karşı sosyal medya hesaplarında çift yönlü kimlik doğrulama kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aykut Arıkan, "Önemli olan tıklamamak, çünkü her tık bir tuzak. Bütün sosyal medya özelinde hesaplarımızı çift faktörlü doğrulama ile koruma altına almamız lazım" diye konuştu.