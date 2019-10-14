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14.10.2019
Sosyal medyada 'Barış Pınarı' hedef alındı |Video
'Barış Pınarı' harekatıyla ağır darbe yiyen terör örgütü YPG'nin yandaşları sosyal medyadan kirli propagandalarına devam ediyor. Geçmiş yıllara ait fotoğrafları kullanarak manipülasyon yapmaya çalışan terör örgütü yanlıları, 'Barış Pınarı' harekatı sırasında fosfor bombası kullanıldığı dezenformasyonu yaptı.
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