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Sosyal medyada “ajans siyaseti” nasıl işliyor? Seed (yorum hesapları) nasıl çalışıyor? İşte trol hesapların ardındaki güç...

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2022 00:11
Güncelleme:16.02.2022 00:17
“Ajans siyaseti” nasıl işliyor? Gerçek kişiler ve troller sosyal medyada nasıl manipülasyon yapıyor? AK Parti Tanıtım - Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, A Haber canlı yayında değerlendirdi. Ömer Arvas, seed (yorum hesapları) nasıl çalışıyor? sorusuna yanıt verdi ve işleyişi detaylarıyla anlattı.

A Haber canlı yayınında sunum yapan Ömer Arvas, "Seed (yorum hesapları) bunlar ne kadar teknik terim olarak gözükse de hepimizin hayatına dokunan manipülasyon amaçlı yapılardır." dedi.

Arvas, "Yorumcu ekipler ne yapar? Daha çok 1 veya birden fazla ki genelde 100-150 civarı hesap kullanırlar Twitter ve Instagram'da. Yaptıkları şey ise kendileri gibi düşünen insanların paylaşımlarının altına destek amaçlı paylaşımlar yaparlar." şeklinde konuştu.

AK Parti'li Ömer Arvas, "Dışarıdan baktığınızda bu hesaplar anonim trol bir hesap görebilirsiniz veya gerçek bir insanın fotoğrafını ve ismini alabilir." ifadelerine yer verdi.

Peki, sosyal platformlarda trol hesaplar nasıl çalışıyor? Bu hesapların amacı ne? Kimler tarafından fonlanıyorlar? AK Parti Tanıtım - Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, son dönemin kanayan yarası olan "sosyal medyada yalan haber" gerçeğini örnekleriyle A Haber'de deşifre etti.

YORUMCU (SEED) NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

-Dijital medyadaki karşılığı: organize şekilde paylaşılan içeriği olumlamak ya da olumsuz yorum yaparak, bu paylaşımı görenleri psikolojik olarak etki altına almak.

-Bu hesapları gerçek kişiler kontrol ediyor.

-Bu gerçek kişilerin kullandıkları hesaplar ise gerçek ya da trol profil oluyor.

YORUMCU HESAPLARIN ALANI

-Destek verdikleri siyasiler veya kurumların paylaşımlarının altına olumlu yorum.

-Karşı olduğu siyasiler veya kurumların paylaşımlarının altına olumsuz yorum.

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