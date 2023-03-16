Sosyal medyada 14 Mayıs operasyonu! Milli içerikler perdelendi, bot hesapların yalanı öne çıkarıldı

Sosyal medyada özellikle Twitter başta olmak üzere her seçim döneminde yapılan manipülasyonlara, 14 Mayıs'a 2 aydan az bir süre kala bir yenisi daha eklendi. Twitter yerli ve milli hesapları perdeleyip; muhalif, FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkararak manipülasyon operasyonunu başka bir boyuta taşıdı. Seçimlere kısa bir süre kala FETÖ ve PKK destekçisi hesapların yalanları "Sana Özel ve Takip Edilenler" sekmesi altında oluşturulan özel bir algoritma ile bilinçli olarak kullanıcıların önüne sunuldu. İletişimci-Yazar Ali Saydam, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saydam, "Araştırmalar gösteriyor ki insanların haber alma sıklığında en önde gelen mecra sosyal medya ve tabii burada Twitter önemli rol alıyor. Fakat güven skalası konusunda yapılan araştırmalarda ise çok alt sıralarda bulunuyor sosyal medya ve Twitter." ifadelerini kullandı.

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