16 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sosyal medyada 14 Mayıs operasyonu! Milli içerikler perdelendi, bot hesapların yalanı öne çıkarıldı

Sosyal medyada 14 Mayıs operasyonu! Milli içerikler perdelendi, bot hesapların yalanı öne çıkarıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2023 13:16
Sosyal medyada özellikle Twitter başta olmak üzere her seçim döneminde yapılan manipülasyonlara, 14 Mayıs'a 2 aydan az bir süre kala bir yenisi daha eklendi. Twitter yerli ve milli hesapları perdeleyip; muhalif, FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkararak manipülasyon operasyonunu başka bir boyuta taşıdı. Seçimlere kısa bir süre kala FETÖ ve PKK destekçisi hesapların yalanları "Sana Özel ve Takip Edilenler" sekmesi altında oluşturulan özel bir algoritma ile bilinçli olarak kullanıcıların önüne sunuldu. İletişimci-Yazar Ali Saydam, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saydam, "Araştırmalar gösteriyor ki insanların haber alma sıklığında en önde gelen mecra sosyal medya ve tabii burada Twitter önemli rol alıyor. Fakat güven skalası konusunda yapılan araştırmalarda ise çok alt sıralarda bulunuyor sosyal medya ve Twitter." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medyada 14 Mayıs operasyonu
Sosyal medyada 14 Mayıs operasyonu
Alt geçit faciası nasıl yaşandı?
Alt geçit faciası nasıl yaşandı?
Erbakan’ın yol arkadaşlarından destek
Erbakan’ın yol arkadaşlarından destek
AK Parti’nin adayı Erdoğan
AK Parti'nin adayı Erdoğan
AK Parti’den Başkan Erdoğan kararı!
AK Parti'den Başkan Erdoğan kararı!
Tarihi anlar!
Tarihi anlar!
AK Parti’nin adayı Erdoğan
AK Parti'nin adayı Erdoğan
İşte ilk görüntüler
İşte ilk görüntüler
Yüzyılın afeti değerlendirme toplantısı!
Yüzyılın afeti değerlendirme toplantısı!
Anadolu’nun cengaver kadınları!
Anadolu’nun cengaver kadınları!
İlk Evim’de İstanbul kurası!
İlk Evim'de İstanbul kurası!
Hafta sonuna dikkat!
Hafta sonuna dikkat!
Daha Fazla Video Göster