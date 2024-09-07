Sosyal medya şovu kaldığı yerden devam ediyor!

Polat ailesinin yargılandığı davada, tutuklu sanık kalmaması, son 24 saatin en çok konuşulan başlıkları arasında. Kara para aklamakla suçlanan Dilan-Engin Polat çifti, tahliye edildi. Tutuksuz yargılanacaklar. Ancak çift, davadan beraat etmişçesine paylaşımlar yaptı. Dilan Polat, o meşhur paylaşımlarına dün kaldığı yerden edince, büyük tepki çekti.

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