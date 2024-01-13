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Sosyal medya provokasyonuna geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.01.2024 09:13
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 60 kişi belirlendi. 53 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, Türkiye'de bulunan 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.
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