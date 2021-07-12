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Sosyal medya platformları için yeni yapı yolda! Asılsız haberlere ceza kesilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2021 13:31
Güncelleme:12.07.2021 13:43
Sosyal medyadaki yalan haberlerin, bilgi kirliliği ve dezenformasyonun önüne geçmek üzere AK Parti harekete geçti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki asılsız haberlere yönelik yasal düzenleme yapılması için kurmaylarına talimat verdi.

Yalan haberler, algı operasyonları, sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlar...
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 30 Haziran'daki grup toplantısında sosyal medyadaki asılsız haberlere yönelik yasal düzenlemelere dair işareti vermişti.
Konu AK Parti merkez yürütme kurulu toplantısında da gündeme geldi.

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