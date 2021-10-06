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Sosyal medya kullanırken dikkat! Kullanıcı bilgilerinin sızdırıldığı iddia edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.10.2021 16:04
En çok kullanılan uygulamalardan Facebook, Whatsaap, İnstagram da 6 saatlik erişim sıkıntısı yaşandı. Kullanıcı bilgilerin sızdırıldığı iddia edildi. Facebook yetkileri ise iddiaları yalanladı. Uzmanlar yaşanan olayın ardından sosyal medya kullanırken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Sosyal medya kullanırken dikkat!
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